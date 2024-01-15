Канада підготувала й надіслала на узгодження проєкт безпекової угоди з Україною

Активізувалися переговори про безпекову угоду України з Канадою. Канада вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

Як передає Європейська правда, про це розповіла посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

За словами посла, Канада вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

“Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною”, – заявила вона.

Цмоць наголосила, що, на думку Канади, це має бути угода про “безпекові запевнення – security assurances”, однак вона не бачить проблем у цьому терміні.

Цей підхід, за її словами, є спільним для G7: “Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання”.

Посол уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

“Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому”, – заявила вона.