Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні

На зустрічі контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн було оголошено про надання Києву чергового пакету військової допомоги на суму 29 млн доларів.

Як уточнюють ЗМІ, більшу частину цієї суми ($26 млн) буде надано у вигляді палива, однак у пакет також увійдуть 40 снайперських гвинтівок виробництва канадської компанії Prairie Gun Works та 16 радіостанцій для танків німецького виробництва Leopard 2.

Тиждень тому міністр національної безпеки Канади Аніта Ананд відзвітувала, що з початку війни в Україні Оттава вже взяла на себе зобов’язання надати Києву військову допомогу на суму понад 1 млрд. доларів.

Загалом обсяг допомоги, наданої Канадою народу України – економічної, гуманітарної, військової та іншої, – становить вже близько 8 млрд доларів, додала міністр.