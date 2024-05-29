Політика

Канада дозволяє бити по РФ зброєю, яку передала Україні

29 Травня 2024 19:02
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Глава МЗС Канади Мелані Жолі / Скриншот з відео

Україна може бити по території РФ, зброєю, яку передала Канада, оскільки канадська влада не має жодних умов для постачань зброї.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на спільній прескнференції з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом.

“Росія не має “червоних ліній”. І саме тому ми повинні переконатися, що коли справа доходить до захисту України, ми там, щоб допомогти їй і що ми показуємо, що незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов щодо постачання зброї до України. І саме тому ми продовжуватимемо працювати з українськими Збройними силами”, — заявила Жолі.


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