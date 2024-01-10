Суспільство

Канада досі не передала Україні ЗРК NASAMS, яку обіцяла рік тому — ЗМІ

10 Січня 2024 09:48
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зброя, канада

Обіцяна Канадою Україні рік тому система NASAMS, досі не поставлена, і неясно, коли це станеться, про це повідомляє CTVnews.

Оттава оголосила про плани передати Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю 406 мільйонів доларів, відому під абревіатурою NASAMS, 10 січня 2023 року.

Майже через рік одна з двох компаній, що беруть участь у створенні системи NASAMS, заявила, що у неї немає відповідного контракту.

Представник Міністерства оборони Канади заявив, що відомство працює зі своїми американськими партнерами, щоб визначити терміни.

Планується, що Канада сплатить уряду США всю вартість, а США укладуть угоду про зовнішні військові продажі з Україною напряму.

Така угода дає змогу Канаді не звертатися до уряду США за додатковим схваленням для відправки системи в Україну, що необхідно під час продажу американських військових технологій за межі країни.


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