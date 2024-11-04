Політика

Камала Гарріс проголосувала на виборах президента США
4 Листопада 2024 08:14
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вибори, Камала Гарріс
Камала Гарріс / Фото з відкритих джерел

Кандидатка у президенти Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента, відправивши бюлетень  поштою.

Про це Гарріс заявила під час виступу в Детройті в неділю, цитує Укрінформ.

“Я фактично щойно заповнила свій бюлетень для відправки поштою”.

При цьому Гарріс підкреслила, що її бюлетень попрямує до домашнього штату Каліфорнія, і що вона довіряє системі раннього голосування поштою.

Віцепрезидентка зауважила, що почувається чудово і “з нетерпінням чекає наступних 48 годин, які проведе в спілкуванні з виборцями”.

Гарріс зазначила, що говоритиме з людьми про те, що поставлено на карту, про майбутнє країни, створення коаліцій, зміцнення економіки та країни загалом.


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