Камала Гарріс проголосувала на виборах президента США

Кандидатка у президенти Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента, відправивши бюлетень поштою.
Про це Гарріс заявила під час виступу в Детройті в неділю, цитує Укрінформ.
“Я фактично щойно заповнила свій бюлетень для відправки поштою”.
При цьому Гарріс підкреслила, що її бюлетень попрямує до домашнього штату Каліфорнія, і що вона довіряє системі раннього голосування поштою.
Віцепрезидентка зауважила, що почувається чудово і “з нетерпінням чекає наступних 48 годин, які проведе в спілкуванні з виборцями”.
Гарріс зазначила, що говоритиме з людьми про те, що поставлено на карту, про майбутнє країни, створення коаліцій, зміцнення економіки та країни загалом.