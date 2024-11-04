Камала Гарріс проголосувала на виборах президента США

Кандидатка у президенти Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента, відправивши бюлетень поштою.

Про це Гарріс заявила під час виступу в Детройті в неділю, цитує Укрінформ.

“Я фактично щойно заповнила свій бюлетень для відправки поштою”.

При цьому Гарріс підкреслила, що її бюлетень попрямує до домашнього штату Каліфорнія, і що вона довіряє системі раннього голосування поштою.

Віцепрезидентка зауважила, що почувається чудово і “з нетерпінням чекає наступних 48 годин, які проведе в спілкуванні з виборцями”.

Гарріс зазначила, що говоритиме з людьми про те, що поставлено на карту, про майбутнє країни, створення коаліцій, зміцнення економіки та країни загалом.