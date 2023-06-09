Кримінал

Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів – перехоплення СБУ

9 Червня 2023 10:13
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сбу, каховка

Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

«Там не они (українська сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у рф: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Нагадуємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф.

«Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів», – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).


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