Економіка

Каховська ГЕС відновленню не підлягає – Укргідроенерго Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Про це повідомляє Укргідроенерго. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. “Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення. Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься”, – йдеться у повідомленні Укргідроенерго. Поділитися:



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