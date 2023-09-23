Суспільство

Кадиров вимагає змінити в підручнику історії Росії інформацію про депортацію

23 Вересня 2023 16:06
читать на русском →
кадыров

Автори нового підручника з історії готові переписати параграф про депортацію народів у СРСР після втручання Рамзана Кадирова.

Про це написав у Telegram голова чеченського парламенту Магомед Даудов:

«Позицію Рамзана Ахматовича я також довів і до автора підручника Володимира Мединського, який визнав, що цей розділ був узятий без змін з попередніх видань і запевнив про готовність упорядкувати його».

Він уточнив: «Настільки ж рішучою в цьому питанні була позиція міністра освіти. Створено робочу групу з числа глав регіонів, народи яких було репресовано, і з нею буде погоджено пропозиції для внесення до зазначеного розділу підручника».

Кавказькі громадські діячі та політики розкритикували новий підручник з історії через слова про депортацію народів, пише видання «Кавказ.Реалії». У 31 параграфі сказано, що в роки Великої Вітчизняної війни чеченців, інгушів, карачаївців, калмиків, балкарців та кримських татар депортували до східних регіонів СРСР «на підставі фактів співпраці з окупантами».


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Вересня 2023 16:22

Вперше після початку війни економіка України покаже зростання – Bloomberg
23 Вересня 2023 17:29

Верещук закликала українців залишити Крим
23 Вересня 2023 15:40

США і В’єтнам працюють над угодою про найбільшу передачу зброї – Reuters
23 Вересня 2023 14:33

NYT пише про розкол між США та Україною
23 Вересня 2023 11:33

Зеленський: Питання виборів сьогодні не актуальне
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки