Кадиров вимагає змінити в підручнику історії Росії інформацію про депортацію

Автори нового підручника з історії готові переписати параграф про депортацію народів у СРСР після втручання Рамзана Кадирова.

Про це написав у Telegram голова чеченського парламенту Магомед Даудов:

«Позицію Рамзана Ахматовича я також довів і до автора підручника Володимира Мединського, який визнав, що цей розділ був узятий без змін з попередніх видань і запевнив про готовність упорядкувати його».

Він уточнив: «Настільки ж рішучою в цьому питанні була позиція міністра освіти. Створено робочу групу з числа глав регіонів, народи яких було репресовано, і з нею буде погоджено пропозиції для внесення до зазначеного розділу підручника».

Кавказькі громадські діячі та політики розкритикували новий підручник з історії через слова про депортацію народів, пише видання «Кавказ.Реалії». У 31 параграфі сказано, що в роки Великої Вітчизняної війни чеченців, інгушів, карачаївців, калмиків, балкарців та кримських татар депортували до східних регіонів СРСР «на підставі фактів співпраці з окупантами».