Кадиров та Пригожин загрожують владі Путіна, – розвідка Естонії

Кухар Путіна та власник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим набрали популярності у Росії. Вони значно розширили свою владу.

Про це кажуть представники Служби зовнішньої розвідки Естонії, повидомляє видання Delfi.

На думку естонських фахівців, зараз вийти на перший план намагається архірадикальна фракція панівної еліти, водночас навіть колись помірковані високопосадовці стали привертати до себе увагу досить екстремістськими заявами.

“Їхня поведінка може бути ознакою паніки. Можливо, вони зрозуміли, що війна в Україні була величезною помилкою, яку вже не виправити, і тепер єдиний шлях – продовжити боротьбу, використовуючи все радикальніші методи”, – йдеться у матеріалі.

У Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що така радикалізація політичної еліти може бути частиною плану Путіна. Він дозволяє радикалам висловлюватися, щоб показати, що із його зникненням при владі в Росії стане ще більш екстремістська група.

За версією естонської розвідки, президент Росії турбується про те, що помірні політики можуть уявити себе як альтернативу його режиму.

“Щоб запобігти цьому, він змушує силові постаті з раніше помірним іміджем повністю дискредитувати себе радикальними заявами. Один із прикладів – колишній президент Дмитро Медведєв, який колись вважався ліберальним політиком, а зараз загрожує ядерними ударами половині світу”, – пояснили у розвідці.

Однак зростання радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю. Як попереджають розвідники, в якийсь момент Путіну самому може стати важко приборкати ультрарадикалів, натхнених їх зростаючим впливом.