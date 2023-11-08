Політика

Кадиров пригрозив звільняти чиновників, якщо їхні діти не говорять чеченською

8 Листопада 2023 15:55
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росія, кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив звільненням підлеглим, чиї діти не знають чеченської мови. З такою заявою, як повідомляє “Чечня сегодня”, Кадиров виступив у фіналі конкурсу на знання чеченської мови, що відбувся 7 листопада.

“Ми робимо велику роботу з популяризації чеченської мови. Але буває, що діти представників моєї команди не часто знають чеченську мову. Таких чиновників я почну звільняти з команди”, – сказав він.

За словами Кадирова, насамперед дітей рідної мови мають навчати батьки, однак, заявив він, “у дитячих садочках, у школах навчають російської мови, і батьки часто заохочують це”. “Діти починають навіть думати російською мовою, – сказав глава Чечні, додавши, що, на його думку, “у покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, немає майбутнього”.


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