Суспільство

Кадиров хоче нагородити уцілілих членів екіпажу літака Azerbaijan Airlines, який збила російська ППО
27 Лютого 2025 18:04
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Збитий пасажирський літак Azerbaijan Airlines / Фото: Reuters
Збитий пасажирський літак Azerbaijan Airlines / Фото: Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров представив до нагороди “За заслуги перед Чеченською Республікою” двох бортпровідників, які вижили у авіакатастрофі літака Azerbaijan Airlines, який у грудні 2024 року збила російська ППО.

Члени екіпажу, які вижили, заявив Кадиров у своєму телеграм-каналі, виявили “виняткову мужність і високий професіоналізм” під час авіакатастрофи.

Глава Чечні також пообіцяв встановити в Грозному меморіальну плиту в пам’ять про загиблих унаслідок катастрофи.

Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу Актау 25 грудня. Лайнер упав у Казахстані після того, як його перенаправили через Каспійське море.

За інформацією Euronews і Reuters, причиною аварії стала ракета російської ППО.


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