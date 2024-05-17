Кабмін звільнив трьох заступників Кубракова

Уряд звільнив трьох заступників ексголови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Звільнено:
- Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.
9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.