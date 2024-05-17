Економіка

Кабмін звільнив трьох заступників Кубракова

17 Травня 2024 21:45
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кадри, кабмін
Ілюстративне фото / Мінінфраструктури

Уряд звільнив трьох заступників ексголови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Звільнено:

  • Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.


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