Політика

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів
10 Вересня 2024 21:16
кадри, кабмін
Будівля Кабінету міністрів України / Фото: УНІАН

Кабінет міністрів звільнив з посади чотирьох заступників очільників міністерств, а також призначив одного заступника.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України звільнено:

  • Порхуна Олександра Володимировича з посади першого заступника Міністра у справах ветеранів України;
  • Дмитрасевича Маркіяна Орестовича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Боровець Ірину Геннадіївну з посади заступника Міністра закордонних справ України.

Водночас уряд призначив Олександра Циборта заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.


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