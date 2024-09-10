Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів

Кабінет міністрів звільнив з посади чотирьох заступників очільників міністерств, а також призначив одного заступника.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінетом Міністрів України звільнено:
- Порхуна Олександра Володимировича з посади першого заступника Міністра у справах ветеранів України;
- Дмитрасевича Маркіяна Орестовича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України;
- Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Боровець Ірину Геннадіївну з посади заступника Міністра закордонних справ України.
Водночас уряд призначив Олександра Циборта заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.