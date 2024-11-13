Суспільство

Кабмін змінив порядок виплат родичам загиблих військових
13 Листопада 2024 14:19
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Сім’ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.

Відповідні зміни до порядку виплат ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією Міністерства оборони, передає пресслужба оборонного відомства.

“Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення”, – пояснили у міністерстві.

Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Також Уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи.

“Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя”, – додали у міноборони.


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