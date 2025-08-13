Кабмін затвердив перший пакет допомоги для прифронтових громад

Кабінет міністрів на засіданні 13 серпня затвердив перший пакет програми підтримки людей і бізнесу у прифронтових регіонах. Він охопить 238 громад у десяти областях. Паралельно готується другий пакет допомоги, повідомила пресслужба уряду.

До першого пакету увійшли:

компенсація 70% першого внеску на іпотеку за програмою “єОселя” та 70% виплат у перший рік для вимушених переселенців та жителів прифронтових територій, плюс 40 000 грн на оплату всіх зборів, пов’язаних з оформленням іпотеки;

19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця;

підвищення оплати суспільно корисних робіт на 33%;

скасування адмінзборів і держмит за реєстрацію бізнесу і майна;

безкоштовне харчування для учнів усіх класів у прифронтових школах;

субсидія 1000 грн на гектар для аграріїв у зонах бойових дій;

гранти до 400 000 грн/га на сади та теплиці з компенсацією до 80% витрат;

бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників на критично важливих підприємствах;

20% надбавка медзакладам у сільських і віддалених громадах за первинну допомогу та підвищені коефіцієнти оплати екстреної медичної допомоги.

Другий пакет передбачає спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширення програми відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням, підвищення зарплат і пенсій, а також підтримку незахищених верств населення.