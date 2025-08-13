        Економіка

        Кабмін затвердив перший пакет допомоги для прифронтових громад

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 19:23
        Засідання Уряду / Фото: Кабмін
        Засідання Уряду / Фото: Кабмін

        Кабінет міністрів на засіданні 13 серпня затвердив перший пакет програми підтримки людей і бізнесу у прифронтових регіонах. Він охопить 238 громад у десяти областях. Паралельно готується другий пакет допомоги, повідомила пресслужба уряду.

        До першого пакету увійшли:

        • компенсація 70% першого внеску на іпотеку за програмою “єОселя” та 70% виплат у перший рік для вимушених переселенців та жителів прифронтових територій, плюс 40 000 грн на оплату всіх зборів, пов’язаних з оформленням іпотеки;
        • 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця;
        • підвищення оплати суспільно корисних робіт на 33%;
        • скасування адмінзборів і держмит за реєстрацію бізнесу і майна;
        • безкоштовне харчування для учнів усіх класів у прифронтових школах;
        • субсидія 1000 грн на гектар для аграріїв у зонах бойових дій;
        • гранти до 400 000 грн/га на сади та теплиці з компенсацією до 80% витрат;
        • бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників на критично важливих підприємствах;
        • 20% надбавка медзакладам у сільських і віддалених громадах за первинну допомогу та підвищені коефіцієнти оплати екстреної медичної допомоги.

        Другий пакет передбачає спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширення програми відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням, підвищення зарплат і пенсій, а також підтримку незахищених верств населення.


