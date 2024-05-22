Суспільство

Кабмін затвердив додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку

22 Травня 2024 16:03
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війна, армія
Знищена техніка російських окупантів / Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену техніку окупантів. Так, за корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку, а за танк — три.

Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка:

  • за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;
  • за зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційну систему засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;
  • за самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню, танк, бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети – три дні;
  • за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки – два дні;
  • за легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) – один день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.


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