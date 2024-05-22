Кабмін затвердив додаткові відпустки військовим за знищену російську техніку

Кабінет Міністрів затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену техніку окупантів. Так, за корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку, а за танк — три.

Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка:

за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;

за зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційну систему засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;

за самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню, танк, бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети – три дні;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки – два дні;

за легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) – один день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.