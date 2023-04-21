Економіка

Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців

21 Квітня 2023 20:11
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комунальні послуги, біженці, уряд

Уряд заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців, які виїхали з окупованих територій чи територій, де йдуть бойові дії.

Про це заявив під час засідання Кабміну прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться виключно про заборгованість, що накопичилася після початку війни.

«Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану. Одночасно схвалюємо проект закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду та тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території», – сказав Шмигаль.

«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їхню відсутність у будинку. Це насамперед довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий притулок в іноземній державі або документи з роботи, лікування, навчання, проходження військової служби», – додали в Мінреінтеграції.


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