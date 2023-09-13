Суспільство

Кабмін заборонив пересилати поштою деякі предмети

13 Вересня 2023 18:19
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кабмін

Кабінет міністрів України ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.

Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:

  • національну та іноземну валюти;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • технічні засоби негласного одержання інформації,
  • біологічні агенти.

Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

  • вогнепальну зброю усіх видів,
  • основні частини зброї,
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
  • патрони до них,
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,
  • вибухові речовини або вибухові пристрої,
  • легкозаймисті або інші небезпечні речовини,
  • наркотичні засоби,
  • психотропні речовини,
  • прекурсори,
  • радіоактивні речовини,
  • паспорт, трудову книгу та низку документів,
  • токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.

“У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку”, – йдеться в постанові.


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