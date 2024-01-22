Кабмін заборонити транспортне сполучення з Росією на 50 років

Кабмін внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо заборони на 50 років будь-якого транспортного сполучення з Росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 19 січня.

Згідно з документом, пропонується:

запровадити заборону на здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України для всіх видів прямих та транзитних польотів повітряних суден, власниками яких є юридичні особи з Росії;

запровадити заборону на в’їзд в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Росії;

заборонити ввезення на митну територію України у всіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних із Росією.

Крім того, документ передбачає запровадження заборони на плавання у внутрішніх водах України та заходження у морські порти України для:

суден під прапором Росії;

суден, власником/судновласником яких є громадяни Росії, юридичні особи, зареєстровані на території країни-агресора;

суден, що заходили до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

Кабмін також пропонує не визнавати документи моряків, виданих Росією на окупованих територіях, та заборонити працювати росіянам на українських суднах.

Зазначається, що конкретні напрацювання та пропозиції будуть розроблені у десятиденний термін відповідно до закону “Про санкції”.