Кабмін виділив понад 55 млрд грн на виробництво зброї у 2025 році

У проєкті Державного бюджету України на 2025 рік, підготовленому до другого читання, передбачено понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей економіки Герман Сметанін, зазначивши, що ця сума перевищує виділені на 2024 рік 51 мільярд гривень.

За його словами, ці кошти підуть на розвиток виробництва і розробку та впровадження нових технологій. А також нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Крім цього, передбачено 500 мільйонів гривень на програму доступних кредитів для оборонних підприємств України, що була запроваджена цьогоріч.

Програма дозволяє виробникам брати кредити під 5% річних, а інші відсотки покриваються за рахунок державного бюджету. Уряд сподівається, що це допоможе українським підприємствам збільшити виробництво зброї та прискорити її постачання до Збройних сил України.