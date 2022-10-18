Кабмін виділив Харківській області 300 млн. грн. на відновлення інфраструктури

Уряд запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності. Про це повідомив у Telegram, глава Кабміну Денис Шмигаль.

За його словами, відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути направлені, серед іншого, на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії росії.

“Також виділили додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури”, – зазначив очільник Уряду.