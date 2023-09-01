Економіка

Кабмін виділив 7 млрд грн на придбання озброєння для прикордонників

1 Вересня 2023 15:47
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зброя, кабмін

Кабінет Міністрів України виділив 7 млрд грн для придбання озброєння і боєприпасів для Державної прикордонної служби.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.

Зокрема, виділено Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 7 млрд грн для здійснення заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності держави, зокрема для придбання озброєння та боєприпасів.


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