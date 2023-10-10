Кабмін відзвітував про завершення підготовки до опалювального сезону на 99%

На початок жовтня в Україні до опалювального сезону готові понад 99% обʼєктів житлово-комунального господарства. Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив за підсумками засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років, повідомила пресслужба відомства.

“Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає”, – сказав Кубраков.

В оселях тепло зʼявиться найближчими тижнями, додав він. Але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти.

За словами міністра, за час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів, профінансовано громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури.

На випадок пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання провели спеціальні навчання з оперативного підключення обладнання. До них були залучені теплопостачальні підприємства, оператори газорозподільних систем і працівники ДСНС.