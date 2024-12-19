Кабмін спростив зміну місця служби для деяких військових  

Уряд ухвалив зміни до постанови №1291, які полегшують процедуру зміни місця служби для солдатів, сержантів та старшин, повідомило Міністерство оборони.

Основною зміною стало виключення обов’язкового зазначення посади у розпорядженнях на переведення. Відтепер у документах вказуватимуть лише ім’я, звання, номер військової частини та номер картки платника податків військового.

Зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що ці зміни є черговим етапом удосконалення процесу. Упровадження електронного сервісу в додатку “Армія+” вже дозволило зменшити бюрократичні перепони, а нові заходи спрямовані на зведення до мінімуму можливостей для маніпуляцій, що шкодять військовослужбовцям.