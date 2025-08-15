Кабмін спростив закупівлю транспорту та списання майна для ЗСУ

Кабінет Міністрів України спростив процедуру закупівлі вживаних пікапів та іншого транспорту для бойових підрозділів Сил оборони, а також порядок списання військового майна.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Відтепер військові частини зможуть швидше купувати вживані транспортні засоби — пікапи, квадроцикли, мотоцикли — за спрощеною процедурою. Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість.
Також оновлено алгоритм списання військового майна: командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн.
Окремо врегульовано порядок списання безпілотників, боєприпасів та їхніх компонентів, а строки проведення процедури скорочено.