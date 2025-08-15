Кабмін спростив закупівлю транспорту та списання майна для ЗСУ

Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку та та пояснив, що чекає від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці

Також оновлено алгоритм списання військового майна: командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн.

Відтепер військові частини зможуть швидше купувати вживані транспортні засоби — пікапи, квадроцикли, мотоцикли — за спрощеною процедурою. Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість.

Кабінет Міністрів України спростив процедуру закупівлі вживаних пікапів та іншого транспорту для бойових підрозділів Сил оборони, а також порядок списання військового майна.