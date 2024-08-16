Кабмін призначив нового голову Тернопільської ОВА

16 серпня Кабмін погодив призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, “Чесно“

Окрім призначення Негоди, уряд погодив звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

За даними “Чесно”, Негода у 2019 році став заступником Міністра розвитку громад та територій.

Вже у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

За часів попередньої влади Негода працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.