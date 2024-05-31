Кабмін підвищив тариф на електроенергію

Уряд з 1 червня підвищить ціну на електроенергію для населення. Тепер новий тариф — 4,32 грн/кВт. На сьогодні ціна на електрику для населення становить 2,64 грн/кВт.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 31 травня, пише “Економічна правда”, покликаючись на власні джерела.

Там зазначають, що новий тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Окрім цього, відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт

Як повідомив міністр енергетики Герман Глущенко за підсумками засідання, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому “нічний тариф” (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

“Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси”, — сказав Галущенко.

Якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, додав він, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів.

Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

“Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії”, — наголосив міністр енергетики.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень. — повідомили у Міненерго.