Економіка

Кабмін обмежив продаж товарів у Duty Free

19 Січня 2024 19:40
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кабмін

Кабінет міністрів ухвалив рішення для руйнування схеми ухилення від сплати податків з продажу цигарок та алкоголю у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

“Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби (орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю)”, — йдеться в повідомленні.

Для цього постановою запроваджується Порядок обміну інформацією між Держприкордонслужбою, ДПС, Держмитслужбою та магазинами Duty Free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Проєкт постанови розроблено Мінфіном на виконання змін до законодавства України, що набрали чинності 1 жовтня минулого року. Змінами, зокрема, передбачено заборону на час дії воєнного стану продажу в магазинах безмитної торгівлі тютюнових виробів і алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, а також обмеження на продаж таких товарів іноземного виробництва.

Зміни до закону були ініційовані народними депутатами з метою протидії нелегальному обігу підакцизних товарів на внутрішньому ринку, значну частку яких складали товари, призначені для продажу в магазинах Duty Free або для експорту. Закон передбачає, що на час воєнного стану у Duty Free заборонено продавати більш як дві пачки сигарет і один літр міцного алкоголю на добу на одну людину – і лише за наявності паспорта. Для алкоголю з вмістом спирту до 22% встановлюється ліміт у два літри.


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