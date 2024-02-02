Суспільство

Кабмін обмежив час лікування українських військових за кордоном

2 Лютого 2024 19:18
читать на русском →
армія, кабмін
Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів обмежив час лікування українських військових за кордоном — тепер сукупний час перебування військових за кордоном не має перевищувати 12 місяців.

Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 5 квітня 2022 р. №411.

“Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд”, — йдеться у повідомленні.

За українськими законами за увесь період лікування та перебування у відпустці для лікування військовослужбовцям ЗСУ зберігається грошове та матеріальне забезпечення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2024 19:41

Зеленський провів засідання Ставки: розглянуто п’ять ключових питань
2 Лютого 2024 19:05

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
2 Лютого 2024 18:05

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію
2 Лютого 2024 15:14

Польські фермери знову погрожують заблокувати кордон
2 Лютого 2024 15:03

Росіяни завдали авіаудару по центру Херсона
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки