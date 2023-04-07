Економіка

Кабмін майже вдвічі підвищив вартість акцизних марок

7 Квітня 2023 19:01
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Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Метою акта є перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

  • для алкогольних напоїв – близько 35 коп. (тобто вартість марки збільшилась на 16 коп. до діючого розміру плати);
  • для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 коп. (або + 7 коп. до діючого розміру плати).

Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.


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