Суспільство

Кабмін дозволив військовим частинам самостійно мобілізувати людей без участі ТЦК
1 Жовтня 2024 14:23
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мобілізація
Центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Ці зміни передбачають, що командири військових частин отримають право надавати направлення для проходження ВЛК, а також здійснювати комплектування військових частин без участі ТЦК.

Генштаб в свою чергу може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.

Ініціатором таких змін був Генштаб ЗСУ, там вважають, що впровадження цих змін дозволить:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
  • командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту України.

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