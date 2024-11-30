Суспільство

Кабмін додав дантистів до “заброньованих”
30 Листопада 2024 13:23
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мобілізація

В Україні частково змінили правила бронювання для працівників різних категорій.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко, посилаючись на зміни, які вніс Кабмін до постанови №76 від 27 січня 2023.

Ключові зміни, за словами нордепа, наступні:

  • Додали до бронювання фахівців стоматології, протезистів, техніків, тощо
  • Військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств, критично важливих установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову на військову службу. Тобто зарплата від грудня повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч грн. Крім комунальних, та державних установ.
  • Змінити бронювання до тих підприємств, які за “кошти міжнародних партнерів”, це визначатиме Мінреінтеграції, вони роблять перелік
  • Всі, хто мають критичність станом на 01.12.24 зберігають її до 28 лютого 2025 року.

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