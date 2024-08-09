Суспільство

Кабмін дав прикордонникам доступ до всіх електронних баз і реєстрів
9 Серпня 2024 15:18
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прикордонники
Ілюстративне фото / ДПСУ

Кабмін дав Держприкордонслужбі доступ до всіх електронних баз і реєстрів, зокрема з обмеженим доступом, для перевірки українців, які перетинають кордон.

Відповідні зміни під час свого засідання 9 серпня вніс Кабмін.

Прикордонники отримають доступ, зокрема, до даних державних і муніципальних банків.

Як повідомляє “Судово-юридична газета”, цими змінами встановлено, що з метою перевірки паспортних та підтверджуючих документів уповноважені службові особи Держприкордонслужби безоплатно, зокрема шляхом електронної інформаційної взаємодії, одержують інформацію, у тому числі з інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом.


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