Кабінет міністрів Франції піде у відставку — це четверта зміна уряду за останні два роки

Національні збори Франції винесли вотум недовіри прем’єр-міністру країни Франсуа Байру. Його уряд піде у відставку після дев’яти місяців перебування при владі.

Про це повідомляє France 24.

Проти Байру проголосували 364 депутати. На його підтримку віддали 194 голоси. Голосування ініціював він сам — після кризи, викликаної його планом “жорсткої економії”, в рамках якого він пропонував скоротити держвитрати майже на 44 мільярди євро для зниження державного боргу Франції.

Очікується, що 9 вересня Байру подасть прохання про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону. Він став шостим прем’єр-міністром при Макроні з моменту його обрання в 2017 році і п’ятим — з 2022 року.