Йтимуть воювати голяка: Подоляк – про стан російської армії

Військово-промисловий комплекс РФ – надзвичайно слабкий, вважає Подоляк.

Російська армія перебуває у плачевному стані. У військових країни-агресорки серйозні проблеми із забезпеченням.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Freedom.

“3 складові стану російської армії. Перша – це армія “плакатного типу”. Вони дуже багато говорять. Все, що вони змогли примусово відправити, це вони і відправляють. Беруть де попало і кого попало, тренерувати вони не можуть, тому що у них інфраструктура підготовки – зруйнована. Саме тому вони зараз відправлять військових до Білорусі, щоб хоча б якась частина людей була підготовлена білоруськими інструкторами. Своє все зруйноване. Друга складова – це відсутність амуніції. Військово-промисловий комплекс РФ – надзвичайно слабкий. Так, вони готували якісь об’єми високоточної зброї. Вони готують сьогодні “Сармати”, “Ярси” і так далі, щоб лякати світ. Але з точки зору забезпечення своїх військових, то у них нічого немає. Третя складова – це тотальні крадіжки чиновниками. Путін та Щойгу ставить ставку на те, щоб це закидати тілами”, – зауважив він.

За його словами, у Росії є три складові ведення війни: жива сила, снаряди радянських часів та крилаті ракети для геноциду українців.

“Ми дуже точно розуміємо тип війни, яку веде Російська Федерація, і намагаємося нашим партнерам це пояснити. У росіян є три складові: це жива сила, снаряди радянських часів та крилаті ракети для геноциду цивільного населення. Все, що говорить Путін чи Шойгу, про реформування своєї армії – неможливо. Росія – це країна, яка назвичайно нетехнологічна, і лише поки ресурсно може протриматися. Ресурсно – це певний об’єм військової техніки, цілових грошей та мобілізованих, які будуть голяки йти на позиції”, – додав Подоляк.