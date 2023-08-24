Суспільство

JTI та Philip Morris внесені до переліку міжнародних спонсорів війни

24 Серпня 2023 21:31
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війна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві міжнародні тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У Нацагентстві зазначили, що ці компанії продовжують вести свій бізнес у Росії та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

За даними НАЗК, частина ринку торгових марок Philip Morris International в російському ринку склала 30,1% у 2019 році. Відтак агентство вважає компанію одним із найбільших платників податків до російського бюджету, оцінюючи сукупний обсяг її інвестицій у Росію у 2 млрд. доларів.

“Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 мільярда рублів, а чистий прибуток до 48,2 мільярда рублів, що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету РФ було сплачено на суму понад 136 мільйонів доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Частку Japan Tobacco International в російському ринку НАЗК оцінює в близько 34,9%.

“JTI – найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 мільярда. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд. доларів США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік”, – йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, обидві компанії продовжують роботу в Росії: Philip Morris начебто не змогла продати свій бізнес у Росії, а JTI продовжує “виробляти та поширювати продукцію у Росії”.


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