Ізюмський митрополит втік до РФ

Ізюмський митрополит Єлисей втік до РФ і зараз відсторонений. Як повідомив секретар Харківської єпархії Михайло Кіт, зараз митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій очолить Ізюмську єпархію, пише SQ.

“Його призначили виконувачем обов’язків, доки не визначиться новий єпископ на Ізюмську кафедру. Митрополита Єлисея відсторонили від обов’язків”, – розповів Кіт.

Відомо, що митрополит Єлисей (у світі – Олег Олександрович Іванов) за два дні до вторгнення РФ провів у Ізюмі молебень за мир в Україні. А з приходом “руського миру” брав активну участь у політичному та суспільному житті окупованих територій, був присутнім на публічних заходах. Законами України його дії кваліфікуються як колабораціонізм.