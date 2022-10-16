Ізраїльський міністр наполягає на військовій допомозі Україні

Ізраїль має почати надавати військову допомогу Україні після появи інформації про постачання Іраном балістичних ракет Росії, вважає ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай.

“Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає балістичні ракети Росії. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час постачати Україні військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО “, – написав міністр у своїй сторінці у Twitter.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

У неділю про очікуване постачання Росії Іраном балістичних ракет власного виробництва повідомила ізраїльська державна телерадіокомпанія КАН із посиланням на публікацію газети Washington Post. За даними розвідки США, на які посилаються журналісти, йдеться про партію ракет малої дальності Fatah-110 і Zolfgar, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Іран також готує постачання “додаткових” безпілотних літальних апаратів до Росії.