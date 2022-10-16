Політика

Ізраїльський міністр наполягає на військовій допомозі Україні

16 Жовтня 2022 21:03
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ізраїль, зброя

Ізраїль має почати надавати військову допомогу Україні після появи інформації про постачання Іраном балістичних ракет Росії, вважає ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай.

“Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає балістичні ракети Росії. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час постачати Україні військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО “, – написав міністр у своїй сторінці у Twitter.

У неділю про очікуване постачання Росії Іраном балістичних ракет власного виробництва повідомила ізраїльська державна телерадіокомпанія КАН із посиланням на публікацію газети Washington Post. За даними розвідки США, на які посилаються журналісти, йдеться про партію ракет малої дальності Fatah-110 і Zolfgar, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Іран також готує постачання “додаткових” безпілотних літальних апаратів до Росії.


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