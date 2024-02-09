Ізраїльська влада готує план евакуації цивільних з Рафаху в Секторі Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, наказав військовим підготувати план евакуації цивільного населення з Рафаха напередодні очікуваного ізраїльського вторгнення в це густонаселене місто на півдні Сектору Гази.

Про це пише Associated Press, передає Суспільне.

Зазначається, що заява Нетаньягу у п’ятницю, 9 лютого, пролунала після різкої міжнародної критики, в тому числі з боку США, намірів Ізраїлю ввести в місто сухопутні війська. Рафах межує з Єгиптом і зараз є домом для сотень тисяч людей, які живуть у розлогих наметових таборах, рятуючись від бойових дій в інших частинах Сектору Гази.

Ізраїль заявляє, що після більш ніж чотирьох місяців війни Рафах є останнім оплотом ХАМАСу в анклаві.

“Неможливо досягти мети війни з ліквідації ХАМАСу, залишивши чотири батальйони ХАМАСу в Рафаху. Навпаки, очевидно, що інтенсивні бойові дії в Рафаху вимагають евакуації цивільного населення з районів бойових дій”, — заявили в канцелярії Нетаньягу.

Зазначається, що глава уряду наказав військовим і співробітникам служб безпеки розробити “комбінований план”, який передбачає як масову евакуацію цивільного населення, так і знищення сил ХАМАСу в місті.

Як пише АР, Нетаньягу в основному відкидав міжнародну критику щодо кількості жертв серед цивільного населення в анклаві, заявляючи, що ХАМАС несе відповідальність за загрозу для цивільного населення, оскільки діє й переховується у житлових районах. Але ця критика посилилася в останні дні, коли стало відомо про плани Ізраїлю потрапити до Рафаха.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, 8 лютого, що поведінка Ізраїлю у війні “переходить усі межі”. Це стало найжорсткішою критикою США на адресу союзника. Державний департамент заявив, що вторгнення в Рафах за нинішніх обставин “було б катастрофою”.

Як відзначає АР, операція буде складною на багатьох рівнях. Залишається незрозумілим, куди можуть піти цивільні. Ізраїльський наступ спричинив масштабні руйнування, особливо на півночі Сектору Гази, і сотні тисяч людей не мають куди повертатися.

Крім того, Єгипет попередив, що будь-який рух палестинців через кордон до Єгипту поставить під загрозу мирний договір між Ізраїлем і Єгиптом, укладений чотири десятиліття тому. Пункт перетину кордону між Газою і Єгиптом, який здебільшого закритий, слугує основним пунктом входу для гуманітарної допомоги.

При цьому Ізраїль вже почав завдавати ударів по Рафаху з повітря. Авіаудари вночі і в п’ятницю вразили два житлових будинки в Рафаху.