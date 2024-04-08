Ізраїль заявив про вбивство командувача спецназом “Хізбалли”

Унаслідок удару армії Ізраїлю вбито Алі Хассіна, командира сил “Радван” угруповання “Хізбалла”. Про це пише The Jerusalem Post.

Удар, що призвів до загибелі Алі Хассіна, було завдано по південній частині Лівану. Разом із командиром “Радвана” було вбито ще двох бійців “Хізбалли”.

За даними ЦАХАЛ, Хассін був відповідальним за “планування і здійснення терактів проти мирних жителів на півночі Ізраїлю”.

“Радван” – це елітний підрозділ у складі “Хізбалли”, що займається проведенням спеціальних операцій. Переважно це проведення атак і диверсій у північній частині Ізраїлю.