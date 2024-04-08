Політика

Ізраїль заявив про вбивство командувача спецназом “Хізбалли”

8 Квітня 2024 19:10
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ізраїль
Члени "Хезболли" на похороні Віссама Тавіля, командира елітних сил "Хезболли" "Радван", якого, за даними ліванських служб безпеки, було вбито під час ізраїльського удару по південному Лівану, у Хірбет Сілемі, Ліван, 9 січня 2024 року / Фото Reuters

Унаслідок удару армії Ізраїлю вбито Алі Хассіна, командира сил “Радван” угруповання “Хізбалла”. Про це пише The Jerusalem Post.

Удар, що призвів до загибелі Алі Хассіна, було завдано по південній частині Лівану. Разом із командиром “Радвана” було вбито ще двох бійців “Хізбалли”.

За даними ЦАХАЛ, Хассін був відповідальним за “планування і здійснення терактів проти мирних жителів на півночі Ізраїлю”.

“Радван” – це елітний підрозділ у складі “Хізбалли”, що займається проведенням спеціальних операцій. Переважно це проведення атак і диверсій у північній частині Ізраїлю.


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