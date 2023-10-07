Ізраїль завдає ударів у відповідь по сектору Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вранці в суботу 7 жовтня оголосила про “стан бойової готовності” після проникнення бойовиків із сектора Газа до прикордонних районів на тлі масованого ракетного обстрілу з боку анклаву. Ізраїльська армія розпочала удари по території сектору Газа, повідомила армійська прес-служба. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив масовий збір резервістів.

За даними ізраїльських медиків, внаслідок ракетного обстрілу із сектора Газа щонайменше 16 людей було поранено, двоє перебувають у критичному стані, одна жінка загинула.

ЦАХАЛ повідомив про проникнення на територію Ізраїлю групи бойовиків із сектору Газа. За словами очевидців, йдеться про десятки бойовиків, які пересувалися на автомобілях. У деяких населених пунктах точилися вуличні бої. Пізніше кілька груп бойовиків повернулися до анклаву.

Командувач військовим крилом палестинської організації ісламізму ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвав удари “днем великої революції”. “Ми оголошуємо про початок операції “Повінь Аль-Акса” і повідомляємо, що перший удар по позиціях та зміцненнях противника перевищив 5 тис. ракет і снарядів. З сьогоднішнього дня координація заходів безпеки з окупантами припиняється. Наш народ знову набуває революції і повертається до проекту створення держави. Кожен, хто має гвинтівку, сьогодні має її вийняти, бо час настав”, – йдеться на сайті військового крила.

Палестинські угруповання на Західному березі річки Йордан оголосили стан загальної бойової готовності. Вони закликали до негайного нападу з усіх точок “на окупаційні сили та їхніх поселенців”.

Заступник голови політбюро руху Салех аль-Арурі закликав арабські та ісламські країни приєднатися до операції “Повінь Аль-Акса”.