Ізраїль завдав ударів по військово-морських об’єктах ХАМАС

Протягом останніх годин Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по військово-морських об’єктах ХАМАСу, в тому числі по доках Хан-Юніс і Газа, які використовуються бойовиками ХАМАСу для здійснення терористичних атак на ізраїльському узбережжі. У ХАМАСі заявили про 30 загиблих і сотні поранених внаслідок нічних ударів Ізраїлю по Сектору Гази.

Про це інформує Армія оборони Ізраїлю зранку 11 жовтня.

“По доках був завданий артилерійський вогонь із ракетних катерів, гелікоптерів ЦАХАЛу і наземних артилерійських батарей. Крім того, ізраїльські військово-морські сили вбили водолаза ХАМАСу, який намагався проникнути на територію Ізраїлю з берегів Гази”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом ночі винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по більш ніж 80 цілях в Бейт-Хануні в Секторі Гази.

“У тому числі по двох банківських відділеннях, які використовувалися ХАМАС для фінансування тероризму в Секторі Гази підземному тунелю і двох оперативних командних центрах, які використовувалися ХАМАС для керівництва терористичною діяльністю проти Ізраїлю”, — зазначили пізніше у Армії оборони Ізраїлю.

Крім того, ЦАХАЛ завдав удару по двох об’єктах ХАМАСу, які, за даними ізраїльських військових, використовувалися для підготовки, виробництва і зберігання зброї. Також повідомляється, що в одному з об’єктів був уражений штаб командира північної бригади ХАМАСу.

“Крім того, було завдано ударів по об’єктах терористичної інфраструктури, в тому числі по складу зброї, розташованому в резиденції військово-морського оперативника ХАМАСу. Крім того, було завдано удару по центру оперативного командування “Ісламського джихаду”, який використовувався ракетними військами терористичної організації”, — повідомили зранку в Армії оборони Ізраїлю.

Винищувачі також завдали ударів по об’єктах інфраструктури, якими користувався Луї Капіша — колишній ув’язнений і високопоставлений оперативник штаб-квартири ХАМАС в Юдеї і Самарії, який керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю. Літаки також завдали удару по складу зброї “Ісламського джихаду” і базі його бойовиків, розташованій у мечеті.

Вночі Армія оборони Ізраїлю заявила про новий удар десятками винищувачів по 200 цілях в Аль-Фуркані (Сектора Газа). За даними ЦАХАЛу, протягом 24 годин ізраїльська армія завдала ударів по понад 450 цілях ХАМАСу у Секторі Гази.