Ізраїль вивів війська з півдня сектору Гази

Попри вихід із сектора Гази, війна проти ХАМАСу триватиме ще довго.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Керівник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що ЦАХАЛ буде знати, як повернутися до бойових дій у разі перемир’я в рамках угоди про звільнення заручників та що повернення заручників є більш нагальним питанням, ніж інші цілі.

“Війна у Газі триває, і ми далекі від завершення. Високопосадовці ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми до них дійдемо. Ми досягаємо прогресу, продовжуємо вбивати більше терористів та їхніх командирів, а також знищувати більше терористичної інфраструктури”, – сказав він.

Військовий запевнив, що Ізраїль “не залишить бригади ХАМАС діяти у будь-якій частині сектору”.

“У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо. Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо доставку гуманітарної допомоги до сектору. Інтерес ХАМАС полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб вимагати припинення війни”, − заявив Галеві.

“ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу та перешкоджає її розподілу, щоб повернутися та контролювати сектор Гази. Цього не повинно статися”.

“Тому ми продовжуємо позбавляти ХАМАС його військового та урядового потенціалу, щоб забезпечити… стабільність у регіоні”, – зазначив Галеві.

Генерал також запевнив, що Ізраїль намагатиметься зробити усе, щоб якомога швидше повернути всіх заручників.