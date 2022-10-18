Політика

Ізраїль вирішив ігнорувати прохання України?

18 Жовтня 2022 16:34
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ізраїль, іран

МЗС Ізраїлю спростувало заяву міністра у справах діаспори Нахмана Шая про надання військової допомоги Україні.

Раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай написав у Twitter: «Цього ранку з’явилися повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті».

Однак у МЗС Ізраїлю повідомили, що ці слова міністра у справах діаспори є його особистою думкою та ніяк не відображають офіційну позицію Ізраїлю.

Також, як повідомила газета «Гаарець», Ізраїль відхилив запит України на проведення телефонної розмови між міністрами оборони двох країн Бені Ганцем та Олексієм Резніковим.

Тим часом, глава МЗС України Кулеба звернувся до Ізраїлю із запитом про надання систем ППО для відбиття атак іранських дронів.

“Сьогодні Україна направить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій”, – зазначив міністр.

“Якщо політика Ізраїлю справді полягає у послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то час Ізраїлю відкрито стати на бік України”, – додав Кулеба.

Як повідомлялося, міністр сьогодні запропонував президенту розірвати дипвідносини з Тегераном через використання Росією іранських дронів проти громадянської інфраструктури України.


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