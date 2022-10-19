Ізраїль виключив надання Україні зброї

Попри хвилю ударів Росії по Україні іранськими дронами, Ізраїль продовжує виключати постачання українським Збройним силам зброї.

Міністр оборони країни Бені Ганц сказав увечері 18 жовтня в ефірі ізраїльської радіостанції Kol Chai: “Я хочу дати зрозуміти, що ми не продаємо Україні зброю”.

Він додав, що його країна надає Україні лише медичну та гуманітарну допомогу і обмежиться цим й надалі. “Я міністр оборони і я відповідаю за експорт ізраїльської зброї”, – цитує його агентство dpa.

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що його країна повинна почати постачати зброю до України. “Сьогодні вранці з’явилося повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО”, – написав він у Twitter.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ відправить офіційну ноту ізраїльському уряду з проханням про системи протиповітряної оборони. “Сьогодні Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій”, – сказав він на брифінгу.