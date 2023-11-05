Ізраїль вперше збив балістичну ракету в космосі

Наприкінці жовтня Ізраїль використав свою систему протиракетної оборони Arrow, щоб збити балістичну ракету за межами атмосфери Землі. Це може стати першим боєм у космосі, пише Ліга з посиланням на видання The Telegraph.

31 жовтня балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами та пролетіла понад 1600 км над Аравійським півостровом на шляху до своєї цілі, ізраїльського портового міста Ейлат.

Відомо, що ВПС Ізраїлю мають кілька батарей системи ППО Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі. Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення. Там можна ледве помітити циліндричну форму балістичної ракети перед тим, як на екрані зʼявляється вибух.

בימים האחרונים זוהה על ידי מערכות הבקרה והגילוי של חיל האוויר, טיל שיוט, ששוגר מדרום מזרח אל עבר המרחב האווירי של מדינת ישראל. המערכות עקבו אחרי מסלולו של טיל השיוט והזניקו מטוסי קרב ממערך ה״אדיר״, אשר יירטו אותו בהצלחה >> pic.twitter.com/3RzXvQuEWi — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 2, 2023

У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети та перехопили її “у найвідповідніший оперативний час і у відповідному місці”. На фотографіях з Ейлата видно сліди диму від перехоплювача Arrow, а місцеві жителі повідомляли, що чули потужний вибух на рівні землі.

Єменські хусити також оприлюднили кадри, які нібито показують, як ракета була запущена в межах обстрілу безпілотників та іншої зброї далекого радіусу дії, націленої на ізраїльські міста. Зазначається, що балістика, запущена 31 жовтня, була ракетою Qader – вдосконаленою версією іранської розробки Shahab 3.

Маючи понад 15 метрів у довжину, Qader несе осколково-фугасну боєголовку та має радіус дії, який ставить увесь Ізраїль на відстань удару хуситів. Останні зараз оголосили війну Ізраїлю та є ключовою частиною альянсу, який підтримує Іран. Саме на протидію цій загрозі була розроблена ізраїльська система Arrow, яку вперше застосували приблизно 25 років тому.

Спільний американсько-ізраїльський проект Arrow виник із необхідності дати Ізраїлю можливість захистити себе після того, як ізраїльські міста були вражені іракськими ракетами Scud під час першої війни в Перській затоці.

У той час, як інші системи протиракетної оборони спочатку призначалися для збивання літаків і мали бути адаптовані для збивання балістичних ракет великої дальності на набагато більших висотах і швидкостях, Arrow була першою, що була розроблена спеціально для цього завдання.

Цю систему вже використовували у 2017 році, щоб збити сирійську ракету “земля-повітря” С-200, яка проминула ізраїльський військовий літак і прямувала до ізраїльського міста. Але перехоплення наприкінці жовтня стало першим випадком, коли комплекс використали за початковою метою.

“Успішне перехоплення — це набагато більше, ніж захист жителів Ейлата та завдавання удару по хвалькуватості хуситів, — наводить видання слова речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі. – Насамперед, це доводить Ірану, який стояв за запуском і постачанням ракети, що Ізраїль має здатність діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту”.

З моменту нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня та подальшого бомбардування Ізраїлем Гази, хусити чотири рази запускали безпілотники, крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю. Вони пообіцяли, що таких атак буде більше з метою “допомогти палестинцям перемогти”.