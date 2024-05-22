Ізраїль відкликає послів з Норвегії, Ірландії та Іспанії, які визнали Палестину

22 травня, прем’єр-міністри Норвегії, Ірландії та Іспанії офіційно визнали Палестинську державу. 28 травня рішення набуде чинності. У відповідь Ізраїль відкликав своїх послів з країн.

Про це інформують видання NRK, Irish Times та El Pais.

Зокрема, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре обґрунтовує рішення тим фактом, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

“Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову Палестинської держави, і зможемо притягнути її до відповідальності”, – заявив Стьоре.

За словами прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса, визнання державності Палестини має “потужну політичну та символічну цінність, визнаючи прагнення палестинського народу жити вільно”.

На його думку, його країна зробила “правильний вчинок”

“Визнання держави Палестина означає однозначну підтримку рішення про створення двох держав”, – наголосив Гарріс і додав, що це єдиний надійний шлях до миру між Ізраїлем і Палестиною.

Також очільник іспанського уряду Педро Санчес, оголошуючи у конгресі визнання Палестини, наголосив, що це рішення не є проти Ізраїлю чи проти єврейського народу.

“Я хочу прояснити одне: це визнання не проти когось, воно не проти народу Ізраїлю, народу, який ми цінуємо. І набагато менше – проти євреїв, народу, гідного захоплення, історія якого пов’язана з Іспанією. Це також не на користь ХАМАСу, як кажуть деякі депутати, у спробі скористатися цією справою”, – запевнив Санчес.