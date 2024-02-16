Суспільство

Ізраїль вдарив по лікарні Насера ​​в Газі, убивши та поранивши “невизначену кількість людей”

16 Лютого 2024 07:49
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ізраїль
Сектор Газа / ЕРА

15 лютого ізраїльські сили обстріляли лікарню Насера ​​в Газі та здійснили рейд на найбільшу діючу лікарню в Газі

Про це повідомляє CNN, передає Еспресо.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що затримала низку підозрюваних під час рейду, який, за її словами, проводився на основі розвідданих, частково зібраних у звільнених заручників. Ізраїль заявив, що вважає, що тіла загиблих заручників утримуються в лікарні, проте ХАМАС заперечив ці звинувачення, заявивши, що їх угрупуванню “нема чого робити” в лікарні.

Ізраїльські сили обстріляли лікарню, убивши та поранивши “невизначену кількість людей”, заявила агенство “Лікарів без кордонів” (MSF). Після нападу безвісти зник один із їхніх колег.

Співробітники MSF були змушені покинути лікарню через контрольно-пропускний пункт, встановлений ізраїльськими військовими, повідомило агентство, додавши, що там був затриманий один їхній співробітник.

Ізраїльський контрадмірал Даніель Хагарі сказав: “Терористи ХАМАСу, швидше за все, зараз ховаються за пораненими цивільними особами в лікарні Насер”.


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