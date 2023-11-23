Політика

Ізраїль та ХАМАС домовилися про тимчасове припинення вогню

23 Листопада 2023 17:14
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ізраїль

Тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС почнеться 24 листопада.

Про це повідомив речник МЗС Катару.

Як зазначається, «гуманітарна пауза» у Секторі Гази розпочнеться о 7:00 за місцевим часом. А першу партію полонених мають звільнити о 16:00.

За словами речника міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль-Ансарі, буде звільнено 13 жінок і дітей. Список заручників передали ізраїльській розвідувальній службі. Переговори між усіма сторонами-посередниками тривали до сьогоднішнього ранку.

Маршрут, яким підуть заручники, тримають у таємниці з міркувань безпеки. Катар заявив, що буде тісно співпрацювати в операції з Червоним Хрестом і «сторонами конфлікту».

Тимчасове припинення вогню мало розпочатися ще 23 листопада, але його відклали. Згідно з домовленостями, ХАМАС має звільнити 50 полонених жінок та дітей. За це ізраїльтяни мають тимчасово призупинити бойові дії та видати палестинських вʼязнів.


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