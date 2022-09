Ізраїль прийме на лікування 20 українських військових

20 тяжко поранених українських військових пройдуть курс лікування в Ізраїлі, повідомив посол Ізраїлю у Києві Михайло Бродський.

За його словами, курс лікування включає протезування та реабілітацію.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та міністерство охорони здоров’я Ізраїлю у співпраці з міністерством охорони здоров’я України.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH