Суспільство

Ізраїль прийме на лікування 20 українських військових

26 Вересня 2022 07:12
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ізраїль, поранений

20 тяжко поранених українських військових пройдуть курс лікування в Ізраїлі, повідомив посол Ізраїлю у Києві Михайло Бродський.

За його словами, курс лікування включає протезування та реабілітацію.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та міністерство охорони здоров’я Ізраїлю у співпраці з міністерством охорони здоров’я України.


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