Суспільство

Ізраїль прийме на лікування 20 українських військових 20 тяжко поранених українських військових пройдуть курс лікування в Ізраїлі, повідомив посол Ізраїлю у Києві Михайло Бродський. За його словами, курс лікування включає протезування та реабілітацію. Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та міністерство охорони здоров’я Ізраїлю у співпраці з міністерством охорони здоров’я України. Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH — Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 25, 2022 Поділитися:



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